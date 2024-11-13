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«Лукашенко сильно обижен»

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  • 13.11.2024, 20:10
  • 3,156
«Лукашенко сильно обижен»

Как диктатор врал в Баку.

На климатическом саммите в Баку Лукашенко заявил, что основная угроза экологии, это войны. Но почему-то обвинил в их разжигании Запад, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Традиционно забыл, что является самым беспринципным торговцем оружия в мире. Скромно промолчал о своей поддержке путинской безумной агрессии против Украины и жажде заработать любой ценой на крови.

Лукашенко сильно обижен на западных лидеров, за то, что они не посетили данное мероприятие из-за его присутствия. Продолжающаяся поддержка путинской авантюры превращает режим в изгоя.

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