«Лукашенко сильно обижен» 1 13.11.2024, 20:10

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Как диктатор врал в Баку.

На климатическом саммите в Баку Лукашенко заявил, что основная угроза экологии, это войны. Но почему-то обвинил в их разжигании Запад, пишет читатель сайта Charter97.org:

— Традиционно забыл, что является самым беспринципным торговцем оружия в мире. Скромно промолчал о своей поддержке путинской безумной агрессии против Украины и жажде заработать любой ценой на крови.

Лукашенко сильно обижен на западных лидеров, за то, что они не посетили данное мероприятие из-за его присутствия. Продолжающаяся поддержка путинской авантюры превращает режим в изгоя.

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