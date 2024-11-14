Еще один миллиардер готовится к бегству из РФ 14.11.2024, 6:55

Михаил Прохоров

Он продал один из последних активов.

Миллиардер Михаил Прохоров, занимающий 11-ю строчку в списке богатейших россиян от Forbes, продолжает избавляться от активов в России.

Как сообщает РБК, группа «Онэксим» Прохорова закрыла сделку по продаже российского бизнеса инвестгруппы «Ренессанс Капитал». Одна из старейших инвестиционных компаний в России, 100-процентным владельцем которой Прохоров был с 2012 года, перешла под контроль топ-менеджмента.

В периметр сделки были включены ключевые активы группы — «Ренессанс Капитал — Финансовый консультант», «Ренессанс Брокер» и управляющая компания «РенКап».

В прошлом кандидат в президенты, набравший почти 8% на выборах 2012 года, Прохоров начал избавляться от активов в России вскоре после аннексии Крыма и первой волны западных санкций.

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