Диетологи назвали лучший завтрак для похудения 1 14.11.2024, 12:49

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Он разный для мужчин и женщин.

Мужчины и женщины должны выбирать разный тип завтрака, если они хотят похудеть. Как пишет Health.com, новое исследование, опубликованное в журнале Computers in Biology and Medicine, показало, что организм мужчин лучше перерабатывает энергию из высокоуглеводной пищи утром, в то время как женщины лучше справляются с завтраками с более высоким процентом жира.

«Женщины предпочитают жиры после голодания, а мужчины — углеводы, то есть женщины могут получить больше пользы от завтрака, который содержит диетические жиры, например, яйца с авокадо, тогда как мужчины видят большую пользу от утреннего приема пищи, содержащего овсянку и фрукты», — сказала диетолог Элизабет Шоу в интервью Health.

Так, исследователи создали модель, чтобы посмотреть, как метаболизм здоровых молодых мужчин и женщин реагирует на прием пищи с углеводами и жирами после голодания в течение 12–14 часов (ночью). Обнаружилось, что организмы мужчин и женщин по-разному реагируют на еду, в основном из-за метаболических различий в том, как каждый пол сжигает жир.

«Согласно нашей модели, женщины расщепляют примерно на 20% больше жира в своей жировой ткани, что приводит к более высокому уровню глицерина [сахара] в кровотоке для использования печенью», — сказала автор исследования Стефани Або.

«Напротив, мужчины обычно больше полагаются на глюкозу для получения энергии, которую они хранят в основном в своих мышцах и печени».

Другими словами, после ночного голодания запасы сахара в крови у мужчин больше истощены, чем у женщин. Мужчины могут пополнить эти запасы богатой углеводами пищей утром, но жирная пища может быть особенно полезна для женщин — организму требуется больше времени, чтобы усвоить эти жиры, поэтому организм женщины может поддерживать уровень энергии и сжигать запасы глюкозы в это время, сказала Або.

В то же время, людям следует учитывать индивидуальные потребности своего здоровья, прежде чем вносить какие-либо изменения в свой рацион, включая увеличение потребления жиров, сказала диетолог Эллисон Чайлдресс.

Также важно отметить, что моделирование этого исследования проводилось на здоровых людях, поэтому не совсем ясно, может ли такое питание быть полезным для контроля веса у людей с ожирением или другими хроническими заболеваниями.

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