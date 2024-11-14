В Беларуси 25 тысяч водителей такси осталось без работы?
- 14.11.2024, 16:25
Из-за новых правил.
С 1 ноября такси в стране существует по новым правилам. Работает «Реестр автоперевозок пассажиров в нерегулярном сообщении», Транспортная инспекция занимается контролем.
Многие белорусы между тем стали жаловаться на весьма заметно выросшую стоимость поездок, а также на увеличившееся время подачи такси. Onlíner попросил крупнейшего игрока рынка — сервис «Яндекс Go» — дать свою оценку первым неделям работы такси в Беларуси по новым правилам.
Водителей стало меньше, ожидание — дольше, стоимость поездки увеличилась
— По данным нашего сервиса, в первые дни работы реестра число водителей на линии сократилось в среднем на 25% по стране и на 35% в Минске. Жители, которые хотели заказать машину, заметили, что ожидание стало часто занимать больше времени, а стоимость поездок по привычному маршруту могла увеличиться, — констатирует Кирилл Свинцов, руководитель «Яндекс Go» в СНГ.
По его словам, из-за того, что исполнителей в сервисе стало меньше, а количество желающих уехать осталось обычным, в системе стал срабатывать повышающий стоимость коэффициент.
— Если алгоритм не увеличит цену, в приложении мы часто будем видеть «Нет свободных машин», — указал собеседник.
— При том количестве водителей, которые выполняют заказы с помощью нашего сервиса сейчас, невозможно обеспечить уровень цен и время подачи, которые мы знали до 1 ноября. Вернуть спрос и предложение в состояние баланса (когда водителей на линии достаточно, чтобы выполнить все текущие заказы) можно, только увеличив количество водителей в реестре и, как следствие, в нашем сервисе, — считает руководитель «Яндекс Go» в СНГ.
Еще до 1 ноября в «Яндекс Go» прогнозировали, что до 70% водителей, работающих с сервисом, не смогут соответствовать всем требованиям и потеряют доход. В абсолютных цифрах это до 25 тысяч человек.
— Конечно, все это не может не отразиться на потребителе: в случае массового оттока водителей из легального сегмента серьезно вырастут стоимость поездки и время подачи автомобиля, исчезнет возможность обеспечивать вывоз пассажиров в часы пик, — отмечал тогда Кирилл Свинцов.
Водителей в реестре и на линии станет больше?
— Министерство транспорта уже ввело некоторые изменения в порядок вступления в реестр. Например, срок прохождения курсов по повышению квалификации для водителей был сдвинут на 1 марта 2025 года, а с 3 ноября постановлением совета министров №809 было разрешено не вносить в реестр сведения о трудовом договоре, — продолжает Кирилл Свинцов, руководитель «Яндекс Go» в СНГ.
— Надеемся, что в ближайшее время водителей в реестре и на линии станет больше.
По некоторым оценкам, водители перед заявкой на включение в реестр должны потратить около 3000 белорусских рублей на приведение транспортного средства в соответствие с требованиями. В частности, если водитель работает на личном авто, его нужно оборудовать таксометром со встроенным средством контроля налоговых органов и видеорегистратором, также нужно сделать оклейку и установить опознавательный фонарь.