В Беларуси 25 тысяч водителей такси осталось без работы? 14.11.2024, 16:25

Из-за новых правил.

С 1 ноября такси в стране существует по новым правилам. Работает «Реестр автоперевозок пассажиров в нерегулярном сообщении», Транспортная инспекция занимается контролем.

Многие белорусы между тем стали жаловаться на весьма заметно выросшую стоимость поездок, а также на увеличившееся время подачи такси. Onlíner попросил крупнейшего игрока рынка — сервис «Яндекс Go» — дать свою оценку первым неделям работы такси в Беларуси по новым правилам.

Водителей стало меньше, ожидание — дольше, стоимость поездки увеличилась

— По данным нашего сервиса, в первые дни работы реестра число водителей на линии сократилось в среднем на 25% по стране и на 35% в Минске. Жители, которые хотели заказать машину, заметили, что ожидание стало часто занимать больше времени, а стоимость поездок по привычному маршруту могла увеличиться, — констатирует Кирилл Свинцов, руководитель «Яндекс Go» в СНГ.

По его словам, из-за того, что исполнителей в сервисе стало меньше, а количество желающих уехать осталось обычным, в системе стал срабатывать повышающий стоимость коэффициент.

— Если алгоритм не увеличит цену, в приложении мы часто будем видеть «Нет свободных машин», — указал собеседник.

— При том количестве водителей, которые выполняют заказы с помощью нашего сервиса сейчас, невозможно обеспечить уровень цен и время подачи, которые мы знали до 1 ноября. Вернуть спрос и предложение в состояние баланса (когда водителей на линии достаточно, чтобы выполнить все текущие заказы) можно, только увеличив количество водителей в реестре и, как следствие, в нашем сервисе, — считает руководитель «Яндекс Go» в СНГ.

Еще до 1 ноября в «Яндекс Go» прогнозировали, что до 70% водителей, работающих с сервисом, не смогут соответствовать всем требованиям и потеряют доход. В абсолютных цифрах это до 25 тысяч человек.

— Конечно, все это не может не отразиться на потребителе: в случае массового оттока водителей из легального сегмента серьезно вырастут стоимость поездки и время подачи автомобиля, исчезнет возможность обеспечивать вывоз пассажиров в часы пик, — отмечал тогда Кирилл Свинцов.

Водителей в реестре и на линии станет больше?

— Министерство транспорта уже ввело некоторые изменения в порядок вступления в реестр. Например, срок прохождения курсов по повышению квалификации для водителей был сдвинут на 1 марта 2025 года, а с 3 ноября постановлением совета министров №809 было разрешено не вносить в реестр сведения о трудовом договоре, — продолжает Кирилл Свинцов, руководитель «Яндекс Go» в СНГ.

— Надеемся, что в ближайшее время водителей в реестре и на линии станет больше.

По некоторым оценкам, водители перед заявкой на включение в реестр должны потратить около 3000 белорусских рублей на приведение транспортного средства в соответствие с требованиями. В частности, если водитель работает на личном авто, его нужно оборудовать таксометром со встроенным средством контроля налоговых органов и видеорегистратором, также нужно сделать оклейку и установить опознавательный фонарь.

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