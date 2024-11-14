закрыть
14 ноября 2024, четверг, 19:42
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинского депутата, который ездил в Минск, заподозрили в госизмене

1
  • 14.11.2024, 19:16
  • 1,092
Украинского депутата, который ездил в Минск, заподозрили в госизмене
Евгений Шевченко

Он хвастался дружбой с Лукашенко.

Служба безопасности Украины, Государственное бюро расследований и Генеральная прокуратура заявили, что собрали доказательства государственной измены со стороны действующего народного депутата Украины. В сообщении не упоминается имя подозреваемого, но обстоятельства дела указывают на Евгения Шевченко, который недавно призвал президента Украины Владимира Зеленского начать переговоры с Россией.

На данный момент прокуроры Генеральной прокуратуры внесли ходатайство об избрании подозреваемому меры пресечения в виде содержания под стражей.

По версии следствия, депутат начал наносить ущерб обороноспособности и информационной безопасности Украины еще до начала полномасштабного вторжения в РФ. Так, в 2021 году он опубликовал недостоверную информацию об отсутствии угрозы полномасштабного вторжения РФ с территории Республики Беларусь.

Следствие также установило его контакты с представителями посольства Республики Беларусь после того, как он появился на трибуне парламента с флагом этой страны в сентябре 2020 года.

Согласно материалам дела, фигурант систематически занимался информационной и подрывной деятельностью в интересах государства-агрессора.

Евгений Шевченко прославился как активный сторонник Лукашенко и лоббист его интересов в Украине. В 2021 году он посетил Беларусь, где принял участие в пропагандистских мероприятиях и встретился с Лукашенко. После этого Шевченко исключили из фракции «Слуга народа».

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев
Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов
Лукашенко уже на лесоповале
Лукашенко уже на лесоповале Ирина Халип