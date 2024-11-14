Россияне из Курской области потребовали от Путина «закончить войну»12
- 14.11.2024, 20:13
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Протестующие записали видеообращение.
Жители села Ольговка Курской области пожаловались Владимиру Путину на трудности, возникшие после их эвакуации, и призвали «завершить эту проклятую войну, унесшую множество невинных жизней».
«Мы три месяца как в аду, куда нам обращаться, где найти спасение. <…> Мы хотим, чтобы наши дети видели мирное небо, не слушали сигнал ракетная опасность. Разберитесь в этой ситуации и услышьте жителей приграничья. Не по своей воле мы все это терпим», — заявили беженцы в видеообращении к Путину.
Люди пожаловались, что стали бездомными из-за того, что их село было разрушено в ходе боевых действий. По их словам, снять жилье по карману далеко не всем, а на работу переселенцев берут неохотно. Также беженцы сообщили, что некоторые их односельчане погибли или пропали без вести, так как эвакуация вовремя объявлена не была и не все успели выехать. «Кто-то остался, потому что думал, что это все на два-три дня», — говорится в обращении.