Появились новые подробности бунта российских военных под Новосибирском 14.11.2024, 23:29

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Россияне не хотели ехать на войну в Украину.

Военные ВС РФ устроили массовый побег с погромом из воинской части под Новосибирском. Нескольких из них планировали отправить воевать на территорию Украины.

Telegram-каналу ASTRA удалось найти еще одного свидетеля бунта военных в части под Новосибирском. Он попросил об анонимности, но подтвердил свои слова документами (у него самого — категория «Г») и рассказал редакции, что предшествовало побегу военных из в/ч 57849 в Коченево.

По словам собеседника редакции, в казарме воинской части на момент начала бунта было «110-120 человек, ориентировочно не меньше 100». Сам он попал в казарму 57849 из части 98551 в Абакане в составе еще 45 человек. «Готовых ехать за ленту [то есть в зону так называемой «СВО»] набиралось человек, наверное, 8-10. Все остальные больные, на костылях, малоподвижные». Их привезли туда ночью на 8 ноября. Утром больные военные стали писать рапорта командиру о предоставлении медпомощи и ВВК, но эти рапорта так никуда и не направились.

«Парень был [в казарме 57849], у него на обоих ногах не было по полступни. Его воинская часть, не знаю какая, уволила, комиссовала. Его каким-то образом запихали в эту Кочаневскую часть. И он там находился месяц», — рассказывает собеседник ASTRA.

Он пересказывает слова представителя комендатуры: «Вы тут не пересылке. Тут отправляют всех. Лежачих, на носилках, слепых. В каком вы состоянии всем пофигу».

По словам военного, он с сослуживцами неоднократно просили помощь врача: «Мы уже поняли, что ВВК нам не пройти, так как все там кричали, что вы все едете в зону проведения «СВО». Они несколько дней просили прибыть коменданта Новосибирского гарнизона и представителя военной прокуратуры. Из-за бездействия и отказа предоставить даже медпомощь военные и начали бунт.

По последним данным, всех участников побега из воинской части в Коченево 13 ноября задержали, сообщил сегодня вечером Следственный комитет.

Одного из раненных собеседник редакции отметил особенно — это 36-лейтенант Александр Андреев. Источник ASTRA утверждает, что Андреев после ранения потерял возможность говорить.

«Лейтенант Андреев слышит, но он немой и общается только при помощи телефона. Пишет в заметках и дает читать. Сами понимаете, ему надо язык жестов учить и ему телефон сейчас необходим. А в этой воинской части телефон отбирают — с 8 утра до 8 вечера. А человек нужно помощь оказывать. У него одна [только правая] рука рабочая. Лично я ему ногти подстригал. Ситуация такая, что ему постоянно необходима помощь — баночку открыть, кофе налить. Может упасть. Лично я с ним с 8 числа постоянно рядом находился. Из-за ранения у него голова болит и глаза слезятся — такое ощущение, что у него температура постоянно».

До части 57849 Андреев проходил лечение в неврологии Абаканской МКБ, где ему в конце октября поставили категорию «Г» (временно не годен).

По последней информации, Андреева направили в Ростов-на-Дону. Дальше его может ждать возвращение на войну.

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