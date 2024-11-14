В Могилеве появился «токийский» пешеходный переход

В Могилеве появился «токийский» пешеходный переход1
- 14.11.2024, 23:37
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Он может стать городской достопримечательностью.
В Могилеве появился диагональный пешеходный переход, пишет mogilevonline.
На перекресток возле Минского рынка, по которому могилевчане и раньше ходили по диагонали, нанесли соответствующую разметку, там самым узаконив проход пешеходов по дороге в любых направлениях.
Если жители Могилева привыкли к такому переходу и не видят в нем ничего необычного, то для гостей города это может стать достопримечательностью, как и раскрученный диагональный «пешеходник» в Токио, где спешат сфотографироваться туристы.
Возможно, у могилевского аналога еще все впереди!