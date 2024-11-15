Маск тайно встретился с представителем Ирана в ООН 1 15.11.2024, 8:20

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Стала известна тема разговора.

Миллиардер Илон Маск встретился с послом Ирана в ООН Амиром Саидой Иравани. Стороны обсудили снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Об этом сообщает The New York Times.

Встреча бизнесмена и посланника Ирана состоялась в секретном месте в Нью-Йорке и длилась более часа. По словам иранских официальных лиц, беседа была сосредоточена на том, как разрядить напряженность между двумя странами. Они описали встречу как «позитивную» и «хорошую новость».

В свою очередь, директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг не подтвердил и не опроверг встречу близкого союзника избранного президента США Дональда Трампа с иранским представителем.

«Мы не комментирует сообщения о частных встречах, которые состоялись или не состоялись», - сказал он.

Тем временем чиновники администрации действующего президента США Джо Байдена в ООН не были уведомлены о проведении встречи. Также они до сих пор не получили независимого подтверждения того, что беседа состоялась.

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