закрыть
15 ноября 2024, пятница, 9:55
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Маск тайно встретился с представителем Ирана в ООН

1
  • 15.11.2024, 8:20
  • 4,324
Маск тайно встретился с представителем Ирана в ООН

Стала известна тема разговора.

Миллиардер Илон Маск встретился с послом Ирана в ООН Амиром Саидой Иравани. Стороны обсудили снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном.

Об этом сообщает The New York Times.

Встреча бизнесмена и посланника Ирана состоялась в секретном месте в Нью-Йорке и длилась более часа. По словам иранских официальных лиц, беседа была сосредоточена на том, как разрядить напряженность между двумя странами. Они описали встречу как «позитивную» и «хорошую новость».

В свою очередь, директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг не подтвердил и не опроверг встречу близкого союзника избранного президента США Дональда Трампа с иранским представителем.

«Мы не комментирует сообщения о частных встречах, которые состоялись или не состоялись», - сказал он.

Тем временем чиновники администрации действующего президента США Джо Байдена в ООН не были уведомлены о проведении встречи. Также они до сих пор не получили независимого подтверждения того, что беседа состоялась.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев
Портрет лузера
Портрет лузера Петр Шуклинов