Маск тайно встретился с представителем Ирана в ООН

Маск тайно встретился с представителем Ирана в ООН1
- 15.11.2024, 8:20
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Стала известна тема разговора.
Миллиардер Илон Маск встретился с послом Ирана в ООН Амиром Саидой Иравани. Стороны обсудили снижение напряженности между Вашингтоном и Тегераном.
Об этом сообщает The New York Times.
Встреча бизнесмена и посланника Ирана состоялась в секретном месте в Нью-Йорке и длилась более часа. По словам иранских официальных лиц, беседа была сосредоточена на том, как разрядить напряженность между двумя странами. Они описали встречу как «позитивную» и «хорошую новость».
В свою очередь, директор по коммуникациям Трампа Стивен Чунг не подтвердил и не опроверг встречу близкого союзника избранного президента США Дональда Трампа с иранским представителем.
«Мы не комментирует сообщения о частных встречах, которые состоялись или не состоялись», - сказал он.
Тем временем чиновники администрации действующего президента США Джо Байдена в ООН не были уведомлены о проведении встречи. Также они до сих пор не получили независимого подтверждения того, что беседа состоялась.