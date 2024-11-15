Подготовленная во Франции бригада «Анна Киевская» едет на фронт 2 15.11.2024, 10:33

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В ее арсенале много тяжелой французской техники.

Франция подготовила специальное подразделение для поддержки обороны Украины в критический момент войны, пишет ABC News.

Оперативная группа под названием «Шампань» завершила миссию по обучению новой украинской бригады «Анна Киевская», которая насчитывает несколько тысяч военных, оснащенных танками, артиллерией и другим тяжелым вооружением, предоставленным Францией.

Бригада вскоре вернется в Украину после более двух месяцев интенсивной подготовки на базах в восточной и южной Франции, именно в момент, когда война снова достигает критической фазы. Российские войска продолжают наступление на запад, пытаясь захватить восточный Донбасс. По информации американских, южнокорейских и украинских разведок, в поддержку российской армии в приграничный район Курска было направлено до 12 000 северокорейских военных, чтобы помочь сдержать украинские контратаки.

Переизбрание Дональда Трампа на посту президента США также вызывает опасения среди союзников Украины. Его предвыборные обещания о скором прекращении войны и намеки на необходимость уступок территорий в пользу России для достижения мира могут повлиять на дальнейший ход конфликта.

Бригада «Анны Киевской» численностью до 4500 военных может стать весомой силой на поле боя, включая пехоту, артиллеристов, инженеров и других специалистов. Сейчас более 2 тысяч бойцов завершают финальные сборы во Франции перед отправкой в Украину. Большинство из них были мобилизованы недавно, поэтому имели только базовую подготовку, перед тем как приехать в сентябре на обучение во Францию. Другая часть бригады проходит подготовку непосредственно в Украине.

Французская группа «Шампань» состоит из 1500 солдат, которые тренируют украинских военных эффективно взаимодействовать в бою и обслуживать предоставленную Францией технику. По данным французских военных, арсенал бригады будет включать 18 легких танков AMX-10, 18 гаубиц Caesar на грузовиках, 128 бронетранспортеров, противотанковые и зенитные комплексы, а также другую военную технику и оборудование.

Во время учений во Франции украинские солдаты отрабатывали действия по обороне и штурму окопных укреплений, подобных тем, которые они могут встретить на фронте. Французские военные ограничили общение журналистов с украинскими военными, но офицеры подтвердили, что уровень подготовки значительно вырос.

«Они значительно улучшились», - отметил полковник Поль, имя которого было изменено из соображений безопасности. «Теперь они способны воевать, они способны маневрировать. Они могут эффективно использовать специалистов и имеющееся оборудование, которое будут применять в боевых условиях».

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