Прототип SU7 Ultra EV от Xiaomi побил рекорд Нюрбургринга
- 15.11.2024, 11:28
Впечатляющий результат был достигнут несмотря на сложные погодные условия.
Китайская компания Xiaomi совершила прорыв в мире высокопроизводительных электромобилей, установив новый рекорд круга на знаменитой трассе Нюрбургринг, пишет NV.
Прототип SU7 Ultra, оснащенный тремя электромоторами общей мощностью 1527 лошадиных сил, промчался по легендарной трассе всего за 6 минут 46.874 секунды, обогнав таких гигантов, как Rimac Nevera и Porsche Taycan Turbo GT.
Этот впечатляющий результат был достигнут несмотря на сложные погодные условия и технические проблемы, с которыми столкнулась команда Xiaomi во время тестовых заездов. SU7 Ultra продемонстрировал не только невероятную скорость, но и выдающуюся надежность, выдержав экстремальные нагрузки на трассе.
Успех Xiaomi на Нюрбургринге свидетельствует о стремительном развитии китайского автопрома и его готовности конкурировать с ведущими мировыми брендами. SU7 Ultra обещает стать серьезным соперником для Tesla Model S Plaid и других высокопроизводительных электромобилей на глобальном рынке.
Серийная версия Xiaomi SU7 Ultra, которая будет оснащена аналогичной силовой установкой и системой охлаждения, появится на рынке в 2025 году. Этот автомобиль обещает сочетать в себе высокую производительность, инновационные технологии и доступную цену, что сделает его привлекательным для широкого круга покупателей.
Рекорд Xiaomi на Нюрбургринге стал настоящей сенсацией в автомобильном мире и открывает новую главу в истории электромобилей.