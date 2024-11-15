У «Белсата» меняется руководство 2 15.11.2024, 15:59

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Алина Ковшик

Новым главным редактором будет Алина Ковшик.

Алина Ковшик покидает «кабинет» Тихановской. С 15 ноября она будет главным редактором «Белсата», сообщает сайт телеканала.

Ковшик рассказала «Зеркалу», что «Белсат» перестает быть «отдельной единицей» и стал частью Центра зарубежного вещания TVP (Польское общественное телевидение). Она будет возглавлять белорусскую редакцию.

Алина Ковшик на протяжении 15 лет работала на «Белсате», в том числе в качестве главной ведущей, редактора и продюсера телепрограмм. Затем работала в «кабинете» Тихановской.

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