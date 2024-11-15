У «Белсата» меняется руководство

У «Белсата» меняется руководство2
- 15.11.2024, 15:59
- 1,952
Новым главным редактором будет Алина Ковшик.
Алина Ковшик покидает «кабинет» Тихановской. С 15 ноября она будет главным редактором «Белсата», сообщает сайт телеканала.
Ковшик рассказала «Зеркалу», что «Белсат» перестает быть «отдельной единицей» и стал частью Центра зарубежного вещания TVP (Польское общественное телевидение). Она будет возглавлять белорусскую редакцию.
Алина Ковшик на протяжении 15 лет работала на «Белсате», в том числе в качестве главной ведущей, редактора и продюсера телепрограмм. Затем работала в «кабинете» Тихановской.