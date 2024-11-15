В московском аэропорту задержали поэтессу Веронику Долину 15.11.2024, 16:20

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Вероника Долина

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

В московском аэропорту Жуковский задержали поэтессу и исполнительницу авторской песни Веронику Долину. Как сообщает DW, ее задержание в пятницу, 15 ноября, подтвердил в интервью изданию «Новая газета Европа» сын Долиной, кинокритик Антон Долин.

Ранее в тот же день о задержании Долиной сообщил связанный с российскими силовыми ведомствами Telegram-канал Shot. Он утверждает, что артистка прилетела 12 ноября в Москву из Тель-Авива, на таможне у нее были обнаружены препараты «Ивалгин», «Трамадол», «Суматруптан», а также лекарства с содержанием кодеина и бротизолама, которые она не задекларировала при вылете из Израиля. Позже Долину освободили под обязательство о явке, сейчас она находится дома, написал Shot.

Долиной может грозить до 20 лет заключения

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям УК РФ о контрабанде сильнодействующих веществ и контрабанде наркотиков, по которым может грозить до 20 лет колонии, отмечается в сообщении. Исполнительница также заявила Telegram-каналу, что лекарства, из-за которых она была задержана, являются обезболивающими для личного пользования.

Вероника Долина - известная советская и российская исполнительница, поэтесса и бард, она публично выступила против войны РФ в Украине. Среди прочего она подписала открытое письмо Конгресса интеллигенции России «Поджигателям войны», опубликованное 21 февраля 2022 года на сайте «Эха Москвы». Ее сын Антон Долин, также публично критикующий российские власти, в октябре 2022 года был признан «иноагентом».

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