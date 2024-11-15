Литва придумала, как сократить очереди на границе перед Новым годом 1 15.11.2024, 16:32

Ранее длина очереди перед праздниками могла достигать 23 километров.

Правительство Литвы с декабря вводит обязательную предварительную регистрацию для водителей грузовиков, планирующих въезд в страну. Эта мера направлена на уменьшение значительных очередей, которые образовались на границе с Беларусью, сообщает местное издание LRT.

Регистрация начнется 1 декабря, и водители смогут прибывать в зону ожидания ближе к запланированному времени, избегая долгих часов ожидания в очереди без должных условий. Чтобы воспользоваться электронной очередью, потребуется уплатить регистрационный сбор.

«Предварительная регистрация всей грузовой техники в электронной очереди является важной мерой для повышения общего уровня безопасности на границе с Беларусью и Россией. И для того, чтобы на наших пограничных пунктах больше не образовывались километровые очереди из прицепов», — отмечают в Министерстве транспорта и коммуникаций Литвы.

По информации ведомства, наиболее длинные очереди фиксируются на границе с Беларусью в декабре и апреле, перед праздниками Рождества и Пасхи. Ранее максимальная длина очереди достигала 23 километров, в которой ожидали 900 грузовиков.

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