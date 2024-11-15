В Абхазии протестующие вынудили «президента» уйти в оставку 6 15.11.2024, 20:47

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Однако это не устраивает оппозицию.

«Президент» оккупированной Абхазии Аслан Бжания после встречи с группой протестующих решил покинуть свой пост, сообщает «Республика».

Бжания попросил назначить на «должность» исполняющего обязанности Бадру Гунба. Но протестующие требуют отставки всей команды «президента».

Отметим, что оппозиция контролирует все «правительственные» здания.

Протесты в Абхазии начались вечером 11 ноября после задержания нескольких оппозиционеров, которые выступили против ратификации соглашения, позволяющего российским компаниям реализовывать проекты в «республике». Оно освобождает инвесторов от таможенных пошлин при ввозе стройматериалов и оборудования, а также от уплаты налогов на имущество организации и на прибыль. Также они должны будут платить всего 5% НДС вместо 10%. Кроме того, инвесторы имеют преимущество в получении энергии и подключении к энергосетям, также им разрешается использовать выделенную абхазскую землю как залог под банковский кредит.

Оппозиция назвала соглашение распродажей ресурсов и угрозой «суверенитету республики».

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