Российского пропагандиста отправляют на «мясной штурм»4
- 15.11.2024, 22:05
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Его заставили подписать контракт.
В пятницу, 15 ноября, суд российского города Новопавловска разрешил Z-военкору Егору Гузенко («Тринадцатому») отправиться на войну вместо тюремного заключения. Ему грозит отправка в группировку «Шторм-Z».
Об этом сообщил российский портал BAZA.
Гузенко отправляют на войну в составе одного из штурмовых подразделений оккупационной армии РФ.
Ранее он категорически отказывался воевать в «Шторме-Z», открыто говоря, что это верная смерть. Подразделение формируется из завербованных зеков, жизни которых не жалеют и стачивают в так называемых «мясных штурмах».