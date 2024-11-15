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Российского пропагандиста отправляют на «мясной штурм»

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  • 15.11.2024, 22:05
  • 3,050
Российского пропагандиста отправляют на «мясной штурм»
Егор Гузенко

Его заставили подписать контракт.

В пятницу, 15 ноября, суд российского города Новопавловска разрешил Z-военкору Егору Гузенко («Тринадцатому») отправиться на войну вместо тюремного заключения. Ему грозит отправка в группировку «Шторм-Z».

Об этом сообщил российский портал BAZA.

Гузенко отправляют на войну в составе одного из штурмовых подразделений оккупационной армии РФ.

Ранее он категорически отказывался воевать в «Шторме-Z», открыто говоря, что это верная смерть. Подразделение формируется из завербованных зеков, жизни которых не жалеют и стачивают в так называемых «мясных штурмах».

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