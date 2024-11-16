Люди не отличают стихи ChatGPT от поэзии Шекспира и Байрона 16.11.2024, 10:07

Результаты исследования поразили ученых.

Новое исследование, опубликованное в журнале Scientific Reports, демонстрирует неспособность читателей различить стихи, созданные искусственным интеллектом и человеком. Большинство участников эксперимента отдали предпочтение произведениям ИИ.

Исследователи Брайан Портер и Эдуард Мачери с кафедры истории и философии науки Университета Питтсбурга (США) протестировали способность 1634 участников различать поэзию, созданную ИИ, и написанную человеком-поэтом.

Участникам в случайном порядке предложили десять стихов: пять, написанных известными поэтами, включая Уильяма Шекспира, лорда Байрона, Эмили Дикинсон и Томаса Элиота, и пять стихов, сгенерированных ChatGPT3.5 в стиле этих поэтов. Участники чаще склонялись к мысли, что стихи ИИ написал человек, а пять произведений, которые они считали наименее похожими на человеческие, принадлежали настоящим поэтам.

Во втором эксперименте другая группа из 696 участников оценивала стихи по 14 характеристикам, таким как качество, красота, эмоции, ритм и оригинальность. Участников случайным образом распределили на три группы, которым сообщили, что стихи написаны человеком, созданы ИИ, или не предоставили никакой информации об авторстве.

Участники, которые знали об авторстве ИИ, оценили стихи ниже по всем критериям. Зато группа без информации о происхождении произведений отдала предпочтение сгенерированным стихам.

Исследователи объясняют результаты простотой и доступностью стихов ИИ по сравнению с произведениями классиков. Читатели ошибочно восприняли эту легкость понимания как признак человеческого авторства.

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