Беларусь и Филиппины отменили визы — но не для всех 16.11.2024, 10:49

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Соглашение касается только владельцев двух типов паспортов.

В Министерстве иностранных дел Беларуси сообщили, что глава ведомства Максим Рыженков и посол Филиппин в РФ (по совместительству и в Беларуси) Игорь Гарлит Байлен подписали соглашение о безвизе. Правда, речь идет только о владельцах дипломатических и служебных паспортов, пишет «Телеграф».

Во внешнеполитическом ведомстве заявили, что стороны «продолжают переговоры» о том, чтобы «упростить» визовые правила и для владельцев обычных паспортов, в том числе рассчитывая на развитие туризма. Однако как скоро это произойдет, в МИД не уточнили и никаких конкретных подробностей не привели.

В министерстве лишь подчеркнули, что для Беларуси Филиппины – одно из ключевых государств «дальней дуги» и что Минск и Манила якобы обсуждают, как «увеличить двусторонний товарооборот». При этом в МИД Беларуси заверили, что «переговоры идут как на правительственном уровне, так и между бизнес-объединениями».

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