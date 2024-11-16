«Президент» Абхазии заявил о готовности уйти в отставку 6 16.11.2024, 14:40

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Но озвучил условия.

«Президент» самопровозглашенной «республики» Абхазия Аслан Бжания встретился со сторонниками в своем родном селе Тамыш, сообщает агентство «Апсныпресс».

Бжания заявил, что готов объявить «выборы» в «республике» и подать в отставку, когда протестующие покинут администрацию «президента» в Сухуме. Они прорвались к правительственным зданиям в столице накануне.

Бжания добавил, что намерен участвовать в «выборах» в случае досрочной отставки. Врио «главы» Абхазии на это время станет «вице-президент» Бадра Гунба.

Представители оппозиции при этом не согласились с кандидатурой Гунбы, так как «это все-таки член команды Бжании». Они предложили, чтобы «врио президента» стал «спикер парламента» Лаша Ашуба либо компромиссная фигура, которая устроила бы все стороны.

Помимо ухода Бжании, протестующие потребовали отказа властей от соглашения с Россией, которое дает право российским компаниям реализовывать инвестиционные проекты на территории Абхазии.

Оппозиция создала координационный совет, его представители сейчас проводят заседание в администрации «президента» в Сухуме, сообщает телеграм-канал Respublica. У здания собираются протестующие.

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