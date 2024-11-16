Участники протестов в Абхазии отказываются покидать захваченный «парламент»
- 16.11.2024, 19:09
- 1,512
Сбежавшего «президента» хотят отправить в отставку.
Участники протестов против нового инвестиционного соглашения с Россией в «республике» Абхазии в субботу отказались покидать здание парламента, куда они ворвались накануне, передает ВВС.
Ранее «президент» «республики» Аслан Бжания пообещал уйти с поста президента, когда протестующие покинут правительственный комплекс в Сухуми, а на пост временно исполняющего обязанности главы «республики» назначить вице-президента.
«Когда они покинут здание, я напишу заявление об уходе, и на новых выборах посмотрим, сколько они поддержки получат», — цитирует РИА Новости Бжанию, который сейчас находится в своем родном селе Тамыш.
Координационный совет абхазской оппозиции ранее призвал граждан прийти к 14:00 по местному времени к «парламенту», чтобы потребовать отставки «президента».
В пятницу, 15 ноября, абхазский парламент должен был рассмотреть новое инвестиционное соглашение с Россией.
Документ вызывает у абхазов опасения, что расширение российского бизнеса в «республике» лишит местных заработка на туризме.
Протесты начались ещё во вторник, 12 ноября, с задержания пяти оппозиционеров, и продолжались всю неделю.
В субботу участники протестов опубликовали заявление, в котором отметили, что захват правительственных зданий не был направлен против тесных связей Абхазии с Россией, но при этом обвинили Бжанию в «попытке использовать эти связи в своих личных корыстных интересах и манипулировании ими для усиления своего режима».
Россия признала «независимость» Абхазии и Южной Осетии в 2008 году после пятидневной войны с Грузией. Весь остальной мир считает эти регионы частью Грузии.