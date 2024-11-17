В Турции обнаружен уникальный амулет с изображением царя Соломона 17.11.2024, 20:20

иллюстрационное фото

Этот артефакт представляет собой исключительную ценность для науки.

Археологи, работающие в древнем городе Адрианополис в Турции, сделали сенсационное открытие.

Во время раскопок они обнаружили уникальный амулет-подвеску, датируемый V веком нашей эры. На амулете изображен царь Соломон, верхом на коне, поражающий копьем демона, пишет New Voice.

Этот артефакт представляет собой исключительную ценность для науки, так как подобные изображения ранее не встречались в этом регионе. Соломон, являющийся значимой фигурой в иудаизме, христианстве и исламе, выступал в качестве защитника и символа победы добра над злом.

Находка была сделана в ходе раскопок сооружения, которое археологи назвали «SDJ-3». По мнению ученых, этот амулет использовался в качестве оберега, защищающего своего владельца от злых сил. Надпись на амулете гласит: «Наш Господь победил зло».

Исследователи отмечают, что обнаружение такого артефакта в Адрианополе не случайно. Этот древний город имел большое военное значение и был заселен представителями различных культур и религий. Соломон, как символ победы и воинской доблести, мог быть покровителем воинов, дислоцированных в Адрианополе.

Кроме того, на обороте амулета были найдены имена четырех святых ангелов, что свидетельствует о глубокой религиозности его владельца. Подобные амулеты с изображением ангелов встречаются крайне редко и представляют большой интерес для исследователей.

Открытие этого уникального артефакта позволяет по-новому взглянуть на религиозные верования и историческое значение Анатолии в древности. Оно свидетельствует о том, что этот регион был важным центром религиозной жизни и местом пересечения различных культур.

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