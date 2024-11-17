Глава МИД Польши: Через 18 месяцев российская экономика попадет в настоящую передрягу
- 17.11.2024, 21:05
Украине нужно продержаться зиму и следующий год.
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что решающим фактором в войне России против Украины может стать экономика.
Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу «Didaskalia»:
— Россия вернула себе некоторую инициативу на суше, но могла бы ее потерять, если бы мы приняли некоторые решения. США могут и санкциями («закрутить гайки», если мы говори о финансовой системе), и разрешением применения дальнобойных ракет, и большими поставками танков, заставить Путина ощущать еще больший дискомфорт.
Вопрос в том, играет ли время на стороне Украины или России. Тактически на море выиграла Украина, но если украинцам удастся продержаться эту зиму и следующий год, через 18 месяцев российская экономика попадет в настоящую передрягу.