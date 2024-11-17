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Глава МИД Польши: Через 18 месяцев российская экономика попадет в настоящую передрягу

  • 17.11.2024, 21:05
Глава МИД Польши: Через 18 месяцев российская экономика попадет в настоящую передрягу
Радослав Сикорский

Украине нужно продержаться зиму и следующий год.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что решающим фактором в войне России против Украины может стать экономика.

Такое мнение он выразил в интервью YouTube-каналу «Didaskalia»:

— Россия вернула себе некоторую инициативу на суше, но могла бы ее потерять, если бы мы приняли некоторые решения. США могут и санкциями («закрутить гайки», если мы говори о финансовой системе), и разрешением применения дальнобойных ракет, и большими поставками танков, заставить Путина ощущать еще больший дискомфорт.

Вопрос в том, играет ли время на стороне Украины или России. Тактически на море выиграла Украина, но если украинцам удастся продержаться эту зиму и следующий год, через 18 месяцев российская экономика попадет в настоящую передрягу.

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