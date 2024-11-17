Украинцы сбили российскую крылатую ракету из пулемета Browning
- 17.11.2024, 22:29
Видеофакт.
Бойцы Национальной гвардии Украины сбили крылатую ракету. Это произошло во время утреннего вражеского обстрела 17 ноября.
Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.
По данным полиции, бойцы Нацгвардии отработали в Винницкой области. И с помощью крупнокалиберного пулемета Browning успешно сбили вражескую крылатую ракету.
«Это произошло во время сегодняшней комбинированной массовой атаки россиян. Ракета после подведения сменила траекторию и упала среди поля. Детонация не состоялась», - заявили правоохранители.