Украинцы сбили российскую крылатую ракету из пулемета Browning 17.11.2024, 22:29

иллюстративное фото

Видеофакт.

Бойцы Национальной гвардии Украины сбили крылатую ракету. Это произошло во время утреннего вражеского обстрела 17 ноября.

Об этом сообщает Министерство внутренних дел Украины.

По данным полиции, бойцы Нацгвардии отработали в Винницкой области. И с помощью крупнокалиберного пулемета Browning успешно сбили вражескую крылатую ракету.

«Это произошло во время сегодняшней комбинированной массовой атаки россиян. Ракета после подведения сменила траекторию и упала среди поля. Детонация не состоялась», - заявили правоохранители.

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