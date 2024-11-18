Блогер пришел к выводу, что Лондон дешевле Минска

Блогер пришел к выводу, что Лондон дешевле Минска2
- 18.11.2024, 9:23
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И поделился своими расчетами.
Что можно купить на среднюю месячную зарплату в Минске, Лондоне, Москве и Алматы, сравнил пользователь соцсети Threads под ником Roman, который, судя по профилю, год живет в столице Великобритании и работает в финансовой холдинговой компании JP Morgan. Оказалось, Лондон самый дешевый, пишет CityDog.
Как считали?
Для расчета Роман использовал средние зарплаты после уплаты налогов: Лондон — 2966 фунтов, Москва — 104 400 рублей, Алматы — 306 000 тенге, Минск — 1740 белорусских рублей.
Блогер отметил, что старался брать данные ближе к нижней границе, чтобы избежать завышения.
Что можно купить?
На этих зарплатах Роман сравнил цены на несколько категорий: гаджеты, аренду жилья и бензин.
iPhone 16 Pro Max (1 ТБ):
Лондон — 1,85 телефона,
Москва — 0,42 телефона,
Алматы — 0,26 айфона,
Минск — 0,25 айфона.
Аренда квартиры среднего класса (в Лондоне это двухкомнатные апартаменты):
Лондон — 68% зарплаты,
Минск — 69%,
Москва — 77%,
Алматы — 82%.
Бензин (в литрах):
Лондон — 2214 литров,
Москва — 1860 литров,
Алматы — 1681 литр,
Минск — 714 литров.
Другие пользователи Threads обратили внимание на другие графы трат, стоимость которых в Лондоне может оказаться выше. Например, стоматология.
«А сколько стоят электричество, газ и др. коммунальные услуги в Лондоне? И лечение кариеса, установка коронки, импланта? Часто разговариваю с французами, они говорят, что для них Англия — дорогая страна. Я была там давно, ничего не могу сказать по этому поводу. Еще вижу англичан, которые приезжают во Францию за медицинскими услугами — МРТ, КТ, операции», — написала одна из пользовательниц.
На это Roman ответил:
«Коронки, кариес, имплант надо проанализировать, да. По поводу англичан, приезжающих во Францию (или меня, приезжающего в РФ) за услугами, понять можно. Потому что относительная стоимость товаров/услуг в этих странах с английской зарплатой будет еще меньше. Работать в Англии, а все остальное делать за ее пределами это оптимальный вариант. Потому что даже с учетом стоимости билета в ту же Францию выходит дешевле».