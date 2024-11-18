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Путина снова «обманули»

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  • Телеграм-канал «Русский декаданс»
  • 18.11.2024, 16:04
  • 8,526
Путина снова «обманули»

Дело не в километрах, а в понятиях.

Джо Байден впервые разрешил Украине использовать американское дальнобойное оружие для ударов по России, сообщают сразу несколько западных СМИ. Скоро подтянутся и европейские ракеты. Военные эксперты уже орут, что это новый виток эскалации и стоит ждать жесткую ответку от РФ. Правда, совершенно неясно, в чем она может заключаться.

Формально Украина и так бьет ракетами НАТО «по территории России». Правда по той, которую даже в Кремле признают в основном только на словах. СМИ оговариваются, что разрешение Байден дал ограниченное: применение только по Курской области и по конкретным целям.

Но тут дело не в километрах, а в понятиях. Путин четко обозначил свою «пацанскую» позицию, но его ожидания снова «обманули». В своем мире «бандитов и чекистов» Путин — опять жертва и лишь «отвечает на агрессию».

Телеграм-канал «Русский декаданс»

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