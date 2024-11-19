В Балтийском море обнаружили второй поврежденный кабель стран НАТО за сутки 8 19.11.2024, 8:41

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Скорость интернета в Литве снизилась на треть.

В Балтийском море оборвался телекоммуникационный кабель связи между Литвой и Швецией. Инцидент произошел около 10 утра 17 ноября, повреждение обнаружили после пропажи связи, сообщил технический директор литовского оператора Telia Андрюс Шемешкявичус в эфире LRT. По его словам, в результате скорость интернета в балтийской республике снизилась на треть.

«Мы можем подтвердить, что перебои с интернет-трафиком были вызваны не отказом оборудования, а физическим повреждением», — отметил Шемешкявичус. Он добавил, что кабель довольно старый и уже неоднократно ломался. Обычно это происходило недалеко от берега, когда какое-то судно неправильно бросало якорь. Однако случаев саботажа пока не было, подчеркнул Шемешкявичус.

В то же время он обратил внимание, что уже второй кабель, соединяющий Европу и Скандинавию по дну Балтийского моря, который был поврежден за сутки. В 4 утра 18 ноября оборвался канал, связывающий Финляндию и Германию. Причину произошедшего до сих пор не установили. Шемешкявичус отметил, что поврежденные кабели пересекаются на участке в 10 м². «Поскольку оба были порваны, очевидно, что здесь не было случайного сброса якоря с одного корабля и речь может идти о чем-то более серьезном», — подчеркнул он.

Германия и Финляндия начали расследование повреждения своего кабеля. Они выразили «глубокую обеспокоенность» произошедшим. «Тот факт, что такой инцидент сразу же вызывает подозрения в преднамеренном повреждении, красноречиво говорит о нестабильности нашего времени… Европейская безопасность находится под угрозой не только из-за агрессивной войны России против Украины, но и из-за гибридной войны злоумышленников», — говорится в заявлении МИД двух стран.

Поврежденный кабель C-Lion1 с пропускной способностью 144 терабайта в секунду пролегает от финского Сантахамина до немецкого Ростока. Он был был введен в эксплуатацию в 2016 году, его длина составляет 1173 км. Это единственный финский подводный кабель связи, который идет напрямую в Центральную Европу и пролегает вдоль российского газопровода «Северный поток», взорванного в результате диверсии в 2022 году. Расстояние между ними составляет несколько сотен метров. В результате обрыва кабеля передача данных между Финляндией и Германией была полностью прервана.

Инциденты произошли через два месяца после того, как США предупредили об усилении российской военной активности вокруг ключевых подводных кабелей. Американские чиновники заявляли, что Минобороны РФ готовит специализированное подразделение для проведения диверсий, нацеленных на повреждение критически важной инфраструктуры связи стран НАТО.

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