В Тбилиси силовики пошли на штурм палаточного городка 3 19.11.2024, 9:36

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Были привлечены спецназ и водометы.

В ночь на 19 ноября грузинская полиция по приказу сверху решила пойти штурм палаточного городка на протестующих. Для этой цели были привлечены спецназовцы и водометы. Однако при этом стало известно, что водометы правоохранительные органы не задействовали, сообщает «Диалог.UA».

Известно, что в ходе спецоперации полиция снесла палаточный городок на месте проезжей части, где протестующие устроили импровизированные баррикады.

Вчера в Тбилиси были объявлены окончательные итоги выборов в парламент страны. В тот же день «Коалиция за перемены» призвали активистов присоединиться к 24-часовой акции протеста возле здания университета.

Вчера также прошла акция на проспекте Руставели. В нем принимали участие грузинские студенты из 13 вузов страны, которые зачитали Манифест о непризнании выборов в парламент.

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