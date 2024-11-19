В Тбилиси силовики пошли на штурм палаточного городка

В Тбилиси силовики пошли на штурм палаточного городка3
- 19.11.2024, 9:36
- 3,742
Были привлечены спецназ и водометы.
В ночь на 19 ноября грузинская полиция по приказу сверху решила пойти штурм палаточного городка на протестующих. Для этой цели были привлечены спецназовцы и водометы. Однако при этом стало известно, что водометы правоохранительные органы не задействовали, сообщает «Диалог.UA».
Известно, что в ходе спецоперации полиция снесла палаточный городок на месте проезжей части, где протестующие устроили импровизированные баррикады.
Вчера в Тбилиси были объявлены окончательные итоги выборов в парламент страны. В тот же день «Коалиция за перемены» призвали активистов присоединиться к 24-часовой акции протеста возле здания университета.
Вчера также прошла акция на проспекте Руставели. В нем принимали участие грузинские студенты из 13 вузов страны, которые зачитали Манифест о непризнании выборов в парламент.