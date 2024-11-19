Машину разорвало на части: появилось видео момента ликвидации топ-капитана Черноморского флота РФ 6 19.11.2024, 11:27

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Он приказывал бить ракетами по Украине.

В соцсетях появилось видео, где виден момент взрыва автомобиля начальника штаба – первого заместителя командира Азовского военно-морского района Черноморского флота России капитана Валерия Транковского. Джип с капитаном взорвался 13 ноября в оккупированном Севастополе на парковке возле магазина по улице Тараса Шевченко, передает «Обозреватель».

Известно, что в результате взрыва российскому капитану оторвало ноги, он скончался от потери крови.

Следует отметить, что ранее в Службе безопасности Украины подтвердили ликвидацию руководителя штаба ракетных кораблей Черноморского флота РФ в Севастополе. Там заявили, что уничтожение военного преступника, причастного к обстрелам Украины, совершено силами Службы.

Именно Транковский отдавал приказы на пуски крылатых ракет из акватории Черного моря по гражданским объектам в Украине. По его приказу оккупанты ударили по Виннице в июле 2022 года ракетами «Калибр»: тогда погибли 29 мирных жителей города. Он также был причастен к многочисленным атакам по Одессе.

Пропагандисты в РФ заявляли, что перед подрывом автомобиля за Транковским следили в течение семи дней. Самодельное взрывное устройство, заложенное под днище автомобиля, было активировано дистанционно.

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