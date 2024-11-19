WSJ: Израиль обнаружил крупные партии российского оружия в руках «Хезболлы» 19.11.2024, 14:03

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Менее чем в километре от южного Ливана.

По мере того, как Израиль продолжает наступление в Южном Ливане, его войска обнаруживают большие запасы российского оружия, что подтверждает давние подозрения Израиля о том, что «Хезболла» усиливает свою боеспособность с помощью современного российского оружия.

The Wall Street Journal пишет со ссылкой на слова сирийских силовиков и арабского чиновника, часть оружия, в том числе современные противотанковые ракеты «Корнет», произведенные еще в 2020 году, в последние годы отправлялись в Южный Ливан из российских запасов в соседней Сирии. Россия давно поставляет оружие сирийским военным, а также контролирует свои собственные склады в стране.

Российское оружие, которым ранее, как известно, обладала «Хезболла», как правило, было менее совершенным, а некоторые экземпляры были созданы еще в советские времена. Оружие, которое Израиль находит сейчас, более новое, более продвинутое и представлено в большем количестве, чем ожидали военные аналитики. Они говорят, что это оружие значительно укрепило способность «Хезболлы» сопротивляться после того, как израильские авиаудары уничтожили ее высшее руководство. Противотанковое оружие, такое как «Корнет», было одним из самых эффективных видов оружия в арсенале организации и активно использовалось для атак на израильских солдат.

Репортер журнала осмотрел часть российского оружия во время экскурсии по Национальной лаборатории по разборке боеприпасов Израиля, куда отправляются на экспертизу материалы, изъятые на юге Ливана.

Помимо российских «Корнетов», в состав вооружения входили и другие российские управляемые противотанковые ракетные системы, включая «Метис», «Конкурс», «Фаготы» и «Саггеры». Все они были обнаружены менее чем в километре от южного Ливана, над землей и под землей в бункерах «Хезболлы», сказал израильский майор, возглавляющий лабораторию по разборке.

Примерно 60–70 % оружия, изъятого в первые дни вторжения Израиля, было российским, сказал израильский майор. С тех пор резервисты, говорившие с Journal, заявили, что продолжают находить много российского оружия в Ливане.

Обнаружение оружия усилило опасения в Израиле, что Россия может углублять свои отношения с «Хезболлой», несмотря на давние заявления Москвы о том, что она не принимает чью-либо сторону в конфликтах между Израилем и его соседями.

Российское правительство и МИД Сирии не ответили на запросы WSJ о комментариях. Офис премьер-министра Израиля отказался от комментариев.

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