Сырский: ВСУ сдерживают одно из самых мощных наступлений с начала войны 2 2.11.2024, 14:07

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Главком проинформировал чешских союзников о ситуации на линии фронта.

ВСУ сейчас сдерживают масштабное наступление российских войск. Это одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабной войны.

Об этом сообщает Charter97.org со ссылкой на главкома ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Главнокомандующий ВСУ провел встречу с делегацией Вооруженных сил Чехии во главе с начальником Генерального штаба генерал-лейтенантом Карелом Ржегкой.

Сырский проинформировал чешских военных о ситуации на линии фронта, которая продолжает оставаться сложной. Активные боевые действия, продолжающиеся по отдельным направлениям, требуют постоянного обновления ресурсов украинских подразделений.

«В настоящее время Вооруженные силы Украины сдерживают одно из самых мощных наступлений россиян с начала полномасштабного вторжения», - отметил Сырский.

Он отметил, что Чехия стала инициатором ряда критически важных инициатив для Украины, в том числе коалиция по развитию способностей артиллерии, бронетанковой техники, а также авиационная коалиция и коалиция интегрированной системы ПВО/ПРО.

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