«Калашников» вооружает белорусскую армию
- 2.11.2024, 19:26
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Речь идет про пистолеты-пулеметы «ППК-20».
Российский оружейный концерн «Калашников» поставил белорусским военным «достаточно серьезное количество пистолетов-пулеметов «ППК-20». Об этом рассказал ТАСС глава концерна Алан Лушников.
«И в армии России он тоже есть», – сказал Алан Лушников.
9-мм пистолет-пулемет Калашникова разработан на базе пистолета-пулемета «Витязь-СН». Темп его автоматической стрельбы составляет 800 выстрелов в минуту, а прицельная дальность – 200 метров, передает «Белсат».
Весной 2023 года главный конструктор группы компаний «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал, что такое оружие получили воздушно-космические силы России вместо пистолета Стечкина образца 1951 года.
Серийные поставки в российскую армию начались в феврале 2023 года и пистолет-пулемет применяется российской армией в войне в Украине.