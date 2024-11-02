закрыть
2 ноября 2024, суббота, 19:52
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

«Калашников» вооружает белорусскую армию

  • 2.11.2024, 19:26
  • 1,460
«Калашников» вооружает белорусскую армию

Речь идет про пистолеты-пулеметы «ППК-20».

Российский оружейный концерн «Калашников» поставил белорусским военным «достаточно серьезное количество пистолетов-пулеметов «ППК-20». Об этом рассказал ТАСС глава концерна Алан Лушников.

«И в армии России он тоже есть», – сказал Алан Лушников.

9-мм пистолет-пулемет Калашникова разработан на базе пистолета-пулемета «Витязь-СН». Темп его автоматической стрельбы составляет 800 выстрелов в минуту, а прицельная дальность – 200 метров, передает «Белсат».

Весной 2023 года главный конструктор группы компаний «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал, что такое оружие получили воздушно-космические силы России вместо пистолета Стечкина образца 1951 года.

Серийные поставки в российскую армию начались в феврале 2023 года и пистолет-пулемет применяется российской армией в войне в Украине.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Неспящие в Бресте
Неспящие в Бресте Ирина Халип
Курский рубеж полководца Ына
Курский рубеж полководца Ына Владимир Халип
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко
Весь мир будет смеяться над этими словами Лукашенко Максим Плешко
Путин в роли тамады
Путин в роли тамады Владимир Рувинский