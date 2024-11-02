«Калашников» вооружает белорусскую армию 2.11.2024, 19:26

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Речь идет про пистолеты-пулеметы «ППК-20».

Российский оружейный концерн «Калашников» поставил белорусским военным «достаточно серьезное количество пистолетов-пулеметов «ППК-20». Об этом рассказал ТАСС глава концерна Алан Лушников.

«И в армии России он тоже есть», – сказал Алан Лушников.

9-мм пистолет-пулемет Калашникова разработан на базе пистолета-пулемета «Витязь-СН». Темп его автоматической стрельбы составляет 800 выстрелов в минуту, а прицельная дальность – 200 метров, передает «Белсат».

Весной 2023 года главный конструктор группы компаний «Калашников» Сергей Уржумцев рассказал, что такое оружие получили воздушно-космические силы России вместо пистолета Стечкина образца 1951 года.

Серийные поставки в российскую армию начались в феврале 2023 года и пистолет-пулемет применяется российской армией в войне в Украине.

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