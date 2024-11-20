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Украинский футболист забил гол и красноречиво напомнил миру о войне

  • 20.11.2024, 1:03
Украинский футболист забил гол и красноречиво напомнил миру о войне

Фотофакт.

Универсальный футболист лондонского «Арсенала» Александр Зинченко открыл счет в противостоянии сборной Украины и национальной команды Албании в 6-м туре Дивизиона B Лиги наций.

«Сине-желтые» со старта взяли мяч под контроль. На 5-й минуте на ударной позиции оказался Яремчук, но его попытку заблокировал защитник. Но мяч отскочил к Зинченко, который с лета положил мяч в угол ворот. Затем он показал символическую футболку с цифрой 1000, символизирующую тысячный день со времени полномасштабного вторжения РФ.

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