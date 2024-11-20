В США не видят необходимости менять свой ядерный потенциал 20.11.2024, 2:32

Вашингтон прокомментировал изменение Путиным ядерной доктрины РФ.

Соединенные Штаты Америки не видят причин для корректировки своего ядерного потенциала на фоне изменения ядерной доктрины России. Об этом во вторник, 19 ноября, на брифинге для журналистов заявил представитель Госдепартамента США Мэтью Миллер.

Вместе с тем он отметил, что Вашингтон в целом «невероятно» обеспокоен новыми угрозами со стороны РФ, и призвал Кремль изменить свою риторику.

Ранее в тот же день агентство Bloomberg со ссылкой на представителя Совета национальной безопасности США написало, что страна не видит необходимости менять собственную ядерную доктрину вслед за Россией. По словам собеседника Bloomberg, обновление Москвой доктрины — еще один пример «безответственной риторики» России, которую в США наблюдают «в течение последних двух лет».

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