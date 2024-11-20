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США предупредили о возможной «значительной атаке» на Украину 20 ноября

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  • 20.11.2024, 10:29
  • 4,208
США предупредили о возможной «значительной атаке» на Украину 20 ноября

Посольство США в Киеве получило конкретную информацию.

На сайте американского посольства в Украине появилось информация о том, что 20 ноября дипломатическое ведомство работать не будет. Причиной тому — полученная информация о возможной «значительной воздушной атаке.

«Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам поручено укрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — говорится в объявлении.

Дипломаты просят соотечественников не игнорировать сигнал воздушной тревоги и немедленно укрыться в заранее определенном убежище, если она объявлена.

Напомним, в ночь на 19 ноября Украина впервые атаковала Россию ракетами ATACM.

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