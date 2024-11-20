США предупредили о возможной «значительной атаке» на Украину 20 ноября

США предупредили о возможной «значительной атаке» на Украину 20 ноября3
- 20.11.2024, 10:29
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Посольство США в Киеве получило конкретную информацию.
На сайте американского посольства в Украине появилось информация о том, что 20 ноября дипломатическое ведомство работать не будет. Причиной тому — полученная информация о возможной «значительной воздушной атаке.
«Посольство США в Киеве получило конкретную информацию о потенциальной значительной воздушной атаке 20 ноября. В качестве меры предосторожности посольство будет закрыто, а его сотрудникам поручено укрыться на месте. Посольство США рекомендует гражданам США быть готовыми немедленно укрыться в случае объявления воздушной тревоги», — говорится в объявлении.
Дипломаты просят соотечественников не игнорировать сигнал воздушной тревоги и немедленно укрыться в заранее определенном убежище, если она объявлена.
Напомним, в ночь на 19 ноября Украина впервые атаковала Россию ракетами ATACM.