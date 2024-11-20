СМИ: Солдаты из КНДР изнасиловали российскую преподавательницу в Курской области
- 20.11.2024, 12:16
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Она обучала их русскому языку.
В Курской области военнослужащие из КНДР изнасиловали 28-летнюю преподавательницу русского языка, пишут украинские паблики со ссылкой на материал, опубликованный в Сети правоохранительными органами РФ.
Преподаватель по имени Анна рассказала, как 11 ноября она прибыла в село Кромские Быки Курской области, которое, как известно, располагается в 15 км от линии боевых действий. Как пояснила педагог, ее отправило сюда начальство для «языковой, культурной и бытовой адаптации северокорейского контингента».
Уже в первую ночь они пробрались в частный дом, где та остановилась на постой, схватили ее, заклеили рот скотчем, связали, после чего принялись насиловать.
Анна вспоминает, что в ту ночь проснулась от ощущения удушения.
«Четверо или пятеро солдат заклеили рот, связали руки, сняли одежду, начали избивать и насиловать», — подчеркивается в сообщении.
Сбежать ей удалось, когда северокорейские военные напились водки и потеряли бдительность.