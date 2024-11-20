Белорусы выстроились в огромные очереди у здания Нацбанка 20.11.2024, 13:02

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С ночными дежурствами и перекличками.

Коллекционеры и, возможно, перекупы выстраиваются в очередь в кассы Нацбанка в Минске на улице Толстого, 6, чтобы купить редкие и необычные монеты. Это заметило издание Tochka.by. «Зеркало» посмотрело, что собой представляет «товар», за которым выстроились люди.

Речь идет коллекционной монете номиналом 50 рублей «Легенда аб Менеску» серии «Легенды гарадоў Беларусі». Это довольно редкая монета — общий тираж серебряной, которая имеет номинал 50 рублей, всего 1200 штук. А медно-никелиевая номиналом 1 рубль — 1500 штук. Нацбанк ввел их в обращение 18 декабря 2023 года.

Партия в продажу первая из них поступила только в пятницу, 15 ноября (вторую, которая в 1 рубль, сейчас еще не продают). Продают ее в кассе Нацбанка по адресу Толстого, 6 в Минске. Стоимость — 350 рублей, указано на сайте регулятора.

Возле здания Нацбанка в Минске на протяжении нескольких дней выстраивается очередь. Перед закрытием кассы люди устраивали переклички и даже назначали дежурных на ночь. Не обходится без перекупов, «каруселей», купли-продажи очереди между людьми узкого круга.

Одна из особенностей монеты в том, что она имеет нестандартную форму с неровными краями, то есть она стилизована под старинные деньги.

Хоть продавать ее стали недавно, уже можно найти предложения от перекупов. Стоимость отличается в разы. Так, «Белнумизматика» предлагает ее за 865,4 рубля.

Недавно на онлайн-аукционе ее продали за 395 рублей. Другие продавцы предлагают по цене от 400 рублей.

У наших сограждан может быть еще один повод постоять в очереди в кассы Нацбанка. До 31 декабря этого года там можно обменять старые беларусские рубли (образца 2000 года). Обмен старых денежных знаков на актуальные банкноты и монеты проводят соотношении 10 000:1. Это значит, что если у вас есть старая купюра в 50 тыс. рублей, то сейчас она равна 5 рублям.

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