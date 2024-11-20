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Глава Генштаба Беларуси испугался войск НАТО

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  • 20.11.2024, 14:56
  • 4,638
Глава Генштаба Беларуси испугался войск НАТО
Павел Муравейко

Якобы они уже у границ страны.

Западные страны создают у границы с Беларусью «склады вооружения и техники», «развертывают контингенты», заявил 20 ноября глава Генерального штаба Вооруженных сил Павел Муравейко.

По его словам, «открыто милитаризируется» экономика соседних стран, что является «своеобразным фактором, который необходимо учитывать».

Диктатор рассказывал о планах оппозиции «захватить кусочек земли и попросить НАТО ввести войска».

«Цель — зайти в Беларусь и хотя бы кусочек земли захватить, объявить власть свою и позвать сюда иностранных… Ну не наемников, а уже войска. Они же — власть», — говорил Лукашенко.

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