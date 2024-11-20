закрыть
20 ноября 2024, среда, 15:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

На белорусские предприятия приходит письма об атаках БПЛА

  • 20.11.2024, 15:39
На белорусские предприятия приходит письма об атаках БПЛА
иллюстративное фото

Якобы от Красного Креста.

Беларусские предприятия получили письма якобы от Белорусского общества Красного Креста (БОКК) с предложением предоставить гуманитарную помощь «в связи с возможной угрозой массированных атак территории Беларуси при помощи БПЛА со взрывчатыми веществами».

По информации белорусских пропагандистов, такие письма 20 ноября получили ОАО «Славянка» и ОАО «Красный Пищевик». В БОКК на это ответили, что электронный адрес, с которого осуществлялась рассылка, им не принадлежит.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев