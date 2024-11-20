На белорусские предприятия приходит письма об атаках БПЛА 20.11.2024, 15:39

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Якобы от Красного Креста.

Беларусские предприятия получили письма якобы от Белорусского общества Красного Креста (БОКК) с предложением предоставить гуманитарную помощь «в связи с возможной угрозой массированных атак территории Беларуси при помощи БПЛА со взрывчатыми веществами».

По информации белорусских пропагандистов, такие письма 20 ноября получили ОАО «Славянка» и ОАО «Красный Пищевик». В БОКК на это ответили, что электронный адрес, с которого осуществлялась рассылка, им не принадлежит.

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