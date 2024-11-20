закрыть
20 ноября 2024, среда, 19:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Defense Express: ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по бункеру с генералами РФ и КНДР

9
  • 20.11.2024, 18:42
  • 5,496
Defense Express: ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по бункеру с генералами РФ и КНДР

Это военный объект управделами Путина.

ВСУ могли ударить по подземного бункеру с российскими и северокорейскими генералами в Курской области РФ.

Об этом пишет издание Defence Express.

Появилось видео из населенного пункта Марьино.

Для удара было использовано довольно значительное количество ракет. На видео слышно около 15 взрывов, хотя часть из них может быть работой систем ПВО. Но не менее интересной является цель.

Видео снято рядом с историческим зданием имения Барятинских, которое сейчас является санаторием, находящимся в порядке управления делами Путина.

Фигурирует информация, что там военный объект типа «узел связи».

С огромной долей вероятности речь идет далеко не о рядовом объекте связистов, а о подземном командном пункте. Учитывая близость санатория, очень вероятно то, что им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. А учитывая то, что именно там действуют и войска КНДР, не исключительно, что на нем могли находиться и северокорейские генералы.

Как минимум именно такая категория лиц и именно такой объект вполне стоит затраты довольно значительного количества крылатых ракет Storm Shadow / SCALP.

Написать комментарий 9

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип
Полковнику никто не пишет и даже не звонит
Полковнику никто не пишет и даже не звонит Владимир Халип
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной
Позиция Марко Рубио в отношении Лукашенко может быть радикальной Aлександр Мусиенко
Россия Путина слаба
Россия Путина слаба Петр Зашев