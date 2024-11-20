Defense Express: ВСУ ударили ракетами Storm Shadow по бункеру с генералами РФ и КНДР 9 20.11.2024, 18:42

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Это военный объект управделами Путина.

ВСУ могли ударить по подземного бункеру с российскими и северокорейскими генералами в Курской области РФ.

Об этом пишет издание Defence Express.

Появилось видео из населенного пункта Марьино.

Для удара было использовано довольно значительное количество ракет. На видео слышно около 15 взрывов, хотя часть из них может быть работой систем ПВО. Но не менее интересной является цель.

Footage of a missile strike recorded in the Kursk Region, presumably Storm Shadow missiles in action. pic.twitter.com/pP4T4QP8ql — Clash Report (@clashreport) November 20, 2024

Видео снято рядом с историческим зданием имения Барятинских, которое сейчас является санаторием, находящимся в порядке управления делами Путина.

Фигурирует информация, что там военный объект типа «узел связи».

С огромной долей вероятности речь идет далеко не о рядовом объекте связистов, а о подземном командном пункте. Учитывая близость санатория, очень вероятно то, что им пользовалось командование группировкой российских войск в Курской области. А учитывая то, что именно там действуют и войска КНДР, не исключительно, что на нем могли находиться и северокорейские генералы.

Как минимум именно такая категория лиц и именно такой объект вполне стоит затраты довольно значительного количества крылатых ракет Storm Shadow / SCALP.

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