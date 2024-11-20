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Трамп выдвинул на пост постпреда США при НАТО бывшего и. о. главы Минюста

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  • 20.11.2024, 19:57
Трамп выдвинул на пост постпреда США при НАТО бывшего и. о. главы Минюста
Мэттью Уитэкер

В команде Трампа назвали Мэттью Уитэкера «сильным воином и преданным патриотом».

Победивший на выборах президента США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) выдвинул на должность нового постоянного представителя Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитэкера, cообщает USA Today со ссылкой на заявление республиканца.

«Мэтт — сильный воин и преданный патриот, который обеспечит продвижение и защиту интересов Соединенных Штатов. Мэтт будет укреплять отношения с нашими союзниками по НАТО и твердо стоять перед лицом угроз миру и стабильности — он поставит Америку на первое место», — говорится в распространенном заявлении Трампа.

Мэттью Уитэкер — бывший прокурор в штате Айова. При первом сроке Трампа занимал пост исполняющего обязанности министра юстиции — генерального прокурора США (с 7 ноября 2018 года по 14 февраля 2019 года).

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