Трамп выдвинул на пост постпреда США при НАТО бывшего и. о. главы Минюста

Трамп выдвинул на пост постпреда США при НАТО бывшего и. о. главы Минюста2
- 20.11.2024, 19:57
В команде Трампа назвали Мэттью Уитэкера «сильным воином и преданным патриотом».
Победивший на выборах президента США Дональд Трамп (вступит в должность 20 января) выдвинул на должность нового постоянного представителя Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитэкера, cообщает USA Today со ссылкой на заявление республиканца.
«Мэтт — сильный воин и преданный патриот, который обеспечит продвижение и защиту интересов Соединенных Штатов. Мэтт будет укреплять отношения с нашими союзниками по НАТО и твердо стоять перед лицом угроз миру и стабильности — он поставит Америку на первое место», — говорится в распространенном заявлении Трампа.
Мэттью Уитэкер — бывший прокурор в штате Айова. При первом сроке Трампа занимал пост исполняющего обязанности министра юстиции — генерального прокурора США (с 7 ноября 2018 года по 14 февраля 2019 года).