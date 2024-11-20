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Украинские десантники захватили в плен 26 российских военных в Курской области

  • 20.11.2024, 20:11
  • 1,422
Украинские десантники захватили в плен 26 российских военных в Курской области

ВСУ пополнили обменный фонд бойцами подразделения «Шторм Z».

Украинские военные продолжают операцию в Курской области в России. Недавно там в плен были захвачены 26 российских военных.

Об этом сообщает Telegram-канал Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

Как рассказали десантники, они продолжают пополнять обменный фонд, пленяя российских воинов в Курской области.

В частности, во время одного из неудачных вражеских штурмов было уничтожено немало противника, а те, кто чудом уцелел, предложили сдаться, чем спасли свою жизнь.

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