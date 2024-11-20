Не хватает всего трех слов Мария Берлинская

20.11.2024, 20:51

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Мария Берлинская

Служить будут все.

Я вижу в обществе тотальный запрос на справедливость. Вижу, как даже у очень действенных, порядочных, патриотических людей опускаются руки от новостей о прокурорах-инвалидах, о килограммах кэша в матрасах мсековцев, о депутатах батальона «Монако» и так называемых «волонтерах» на Lamborghini.

Российские спецслужбы видят наши расколы и бьют своими ИПСО именно туда, где больно, чтоб расколоть еще больше. Стратегия понятна, я бы на их месте поступала так же. Находи то, что разъединяет, чтобы они не чувствовали себя одним народом. Чтобы делились на богатых и бедных, выездных и невыездных, забронированных и обязанных, обездоленных и при должностях, пашущих нон-стоп на победу – и тех, что вечно за спинами, по самым дорогим ресторанам.

На тех, что разорваны осколками в мерзлых окопах, – и тех, что с эскортом на дорогих фуршетах.

И здесь очень не хватает трех слов.

Всего трех, но сказанных со стратегического уровня, от руководства государства.

Сказанных не для красивых фраз, не для того, чтобы завтра забыли. А для того, чтобы это было исполнено, даже если кому-то это очень не понравится.

Это должно быть сказано и сделано, жестко, но по-взрослому и честно.

Всего три слова: служить будут все.

Депутаты, судьи, прокуроры, чиновники, мсековцы, мэры, олигархи, их родственники и друзья. Бизнес-партнеры, министры, бандиты, контрабандисты, рок-звезды, актеры, директора предприятий и дипломаты.

Неважно. Все. Все должны пройти войну, не в тылу, а прямо фронт.

Все по очереди с ротациями как минимум один год должны почувствовать, что такое война.

Мне кажется, если это будет честно исполнено, – эти три слова восстановят веру. Веру, которая нас держала в первые месяцы войны. Ту, с которой мы отбивали Киев, Сумскую, Черниговскую, Херсонскую, Харьковскую область.

Вера – самое сильное оружие. Нужно восстановить доверие в нашем племени, доверие через справедливость.

Служить будут все.

P.S. Возможно, я чего-то не понимаю и ошибаюсь. Тогда напишите, как вы это видите. Но насколько я чувствую свой народ – сейчас есть масштабный и срочный запрос на справедливость. На то, чтобы по-честному делить бремя и страх войны.

Мария Берлинская, Facebook

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