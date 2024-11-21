Дрон снял с воздуха первые прилеты Storm Shadow по России 21.11.2024, 8:15

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Мощные взрывы разносят цель.

В Интернете появилось первое видео момента поражения цели на территории Курской области, атакованной группой крылатых ракет Storm Shadow, сообщает «Диалог.UA».

На кадрах объективного контроля, снятых с помощью украинского разведывательного беспилотника, видны точные попадания в место расположения российских военных. Всего было выпущено около 10 ракет.

Место поражения цели подтверждается: это населенный пункт Марьино Рыльского района, неподалеку от санатория Управделами президента РФ. Согласно поступающей информации, там располагался штаб российской армии, курировавший наступление РФ в Курской области.

«Думаю, подробностей по этому удару будет появляться все больше и больше в ближайшее время. В конце концов, такой залп был произведен неспроста», — комментирует видео украинский военный эксперт Александр Коваленко.

Атака последовала за первым применением Украиной американских ракет дальнего радиуса действия ATACMS по российской территории во вторник после разрешения президента США Джо Байдена.

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер, санкционировавший применение ракет по России, ранее заявил, что международное сообщество должно удвоить свою поддержку Киеву, указав на развертывание северокорейских войск вместе с российскими как на серьезную эскалацию.

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