Удар Storm Shadow по бункеру с генералами РФ и КНДР: местоположение выдали Z-пропагандисты 2 21.11.2024, 8:29

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Новые подробности атаки ВСУ в Курской области.

Местоположение подземного командного пункта российских войск в районе санатория в Марьино Курской области, который, предположительно, был атакован в среду крылатыми ракетами Storm Shadow, могли выдать Z-блогеры.

На днях в роспабликах было опубликовано фото с российскими военными на этом объекте, пишет проект «КіберБорошно».

«Фото сделано пару дней тому назад на территории объекта (район попадания), что в Викимапии обозначен как «узел связи. 51.5873095, 34.9467180 - сделано здесь. Второе фото - ворота на фоне из Google Street View, чтобы не было сомнений», - говорится в сообщении.

Обозреватели отмечают, что присутствие там бункера подтверждается снимками из Google Street View.

Кроме того, в Сети появились кадры объективного контроля, сделанные при помощи украинского разведывательного дрона, которые подтверждают точные попадания по вышеупомянутому объекту. Всего было выпущено около 10 ракет.

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