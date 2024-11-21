Житель Витебска «унизил и подорвал авторитет» Лукашенко 21.11.2024, 11:26

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Во время звонка в «Беларусбанк».

В Витебске за «оскорбление» Александра Лукашенко судили 20-летнего жителя города. Подробности уголовного дела сообщили в прокуратуре, пишет «Зеркало».

Как утверждают в надзорном ведомстве, «в один из дней июня» мужчина пытался положить деньги на свой счет через инфокиоск. Провести операцию ему не удалось.

«Разозлившись, он, придя домой, используя свой мобильный телефон, позвонил сотруднику контакт-центра ОАО „АСБ Беларусбанк“ и в ходе состоявшейся беседы негативно высказался в адрес президента Республики Беларусь», — сообщили в прокуратуре, добавив, что слова обвиняемого были «унизительными», «подрывали авторитет» Лукашенко, его «личные и профессиональные качества».

Детали беседы сотрудница «Беларусбанка» передала руководству. Те — силовикам. В итоге на мужчину завели уголовное дело по ч. 1 ст. 368 УК (Оскорбление Лукашенко).

В суде житель Витебска вину признал. Свои действия объяснил «сильным эмоциональным состоянием».

Суд признал его виновным и отправил в колонию общего режима на год и три месяца. У него также конфисковали телефон «как средство совершения преступления».

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