МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галланта 21.11.2024, 15:49

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Ордера имеют гриф «секретно».

21 ноября Международный уголовный суд (МУС) отклонил жалобы Израиля на юрисдикцию суда по ситуации в Палестине и выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.

Об этом сообщает пресс-служба МУС.

Израиль подал две жалобы в сентябре этого года. Первая касалась оспаривания юрисдикции МУС по ситуации в Палестине, вторая требовала направить новое уведомление об открытии расследования.

Однако суд признал действия Израиля преждевременными и отметил, что оснований для пересмотра юрисдикции и выдачи нового уведомления нет.

Ордера на арест

МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галланта за «преступления против человечности и военные преступления, предположительно совершенные с октября 2023 по май 2024 года».

Ордера имеют гриф «секретно», чтобы обеспечить защиту свидетелей и безопасность расследования. Однако информация о делах была частично раскрыта в «интересах жертв».

МУС подчеркнул, что юрисдикция суда распространяется на Сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим.

Планы МУС по выдаче ордера на арест Нетаньяху вызвали резкую реакцию президента США Джо Байдена, который выразил свое возмущение.

В свою очередь, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предупредил, что США могут ввести санкции против МУС, если решение об аресте израильского премьера будет принято.

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