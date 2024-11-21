МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галланта
- 21.11.2024, 15:49
- 1,664
Ордера имеют гриф «секретно».
21 ноября Международный уголовный суд (МУС) отклонил жалобы Израиля на юрисдикцию суда по ситуации в Палестине и выдал ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны Йоава Галланта.
Об этом сообщает пресс-служба МУС.
Израиль подал две жалобы в сентябре этого года. Первая касалась оспаривания юрисдикции МУС по ситуации в Палестине, вторая требовала направить новое уведомление об открытии расследования.
Однако суд признал действия Израиля преждевременными и отметил, что оснований для пересмотра юрисдикции и выдачи нового уведомления нет.
Ордера на арест
МУС выдал ордера на арест Нетаньяху и Галланта за «преступления против человечности и военные преступления, предположительно совершенные с октября 2023 по май 2024 года».
Ордера имеют гриф «секретно», чтобы обеспечить защиту свидетелей и безопасность расследования. Однако информация о делах была частично раскрыта в «интересах жертв».
МУС подчеркнул, что юрисдикция суда распространяется на Сектор Газа, Западный берег и Восточный Иерусалим.
Планы МУС по выдаче ордера на арест Нетаньяху вызвали резкую реакцию президента США Джо Байдена, который выразил свое возмущение.
В свою очередь, спикер Палаты представителей США Майк Джонсон предупредил, что США могут ввести санкции против МУС, если решение об аресте израильского премьера будет принято.