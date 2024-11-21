В Польше ответили на угрозы РФ из-за базы НАТО 5 21.11.2024, 17:48

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«США и НАТО придется усилить противовоздушную оборону всего восточного фланга».

Несмотря на провокационные заявления Российской Федерации, военная противоракетная база НАТО в Редзиково является сугубо оборонной. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский, комментируя реакцию российского МИД на открытие противоракетной базы Альянса в Редзиково, сообщает RMF24.

Спикер МИД РФ Мария Захарова 21 ноября назвала размещение нового ПВО «проецированием американской мощи за тысячи километров от национальной территории США» для силового давления на РФ и пригрозила Польше «потенциальным поражением» из-за открытия на территории страны базы противоракетной обороны США Aegis Ashore.

Спикер польского МИД заявил, что если Россия возобновит свои угрозы, значит, в будущем США и НАТО придется усилить противовоздушную оборону всего восточного фланга. Вроньский также добавил, что в Польше существует общий консенсус - как среди граждан, так и всех политических сил - о том, что восточный фланг НАТО должен иметь наилучшую противовоздушную защиту.

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