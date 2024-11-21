закрыть
21 ноября 2024, четверг, 19:11
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

В Польше ответили на угрозы РФ из-за базы НАТО

5
  • 21.11.2024, 17:48
  • 3,176
В Польше ответили на угрозы РФ из-за базы НАТО

«США и НАТО придется усилить противовоздушную оборону всего восточного фланга».

Несмотря на провокационные заявления Российской Федерации, военная противоракетная база НАТО в Редзиково является сугубо оборонной. Об этом заявил пресс-секретарь министерства иностранных дел Польши Павел Вроньский, комментируя реакцию российского МИД на открытие противоракетной базы Альянса в Редзиково, сообщает RMF24.

Спикер МИД РФ Мария Захарова 21 ноября назвала размещение нового ПВО «проецированием американской мощи за тысячи километров от национальной территории США» для силового давления на РФ и пригрозила Польше «потенциальным поражением» из-за открытия на территории страны базы противоракетной обороны США Aegis Ashore.

Спикер польского МИД заявил, что если Россия возобновит свои угрозы, значит, в будущем США и НАТО придется усилить противовоздушную оборону всего восточного фланга. Вроньский также добавил, что в Польше существует общий консенсус - как среди граждан, так и всех политических сил - о том, что восточный фланг НАТО должен иметь наилучшую противовоздушную защиту.

Написать комментарий 5

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль в ступоре
Кремль в ступоре Олег Жданов
Можно ли остановить войну за 24 часа?
Можно ли остановить войну за 24 часа? Александр Морозов
Проверка Москвы «на слабо»
Проверка Москвы «на слабо» Аркадий Дубнов
Лукашенко как Черненко
Лукашенко как Черненко Ирина Халип