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США ввели санкции против Газпромбанка

  • 21.11.2024, 19:04
США ввели санкции против Газпромбанка

Под ограничения попали и первые зампреды ЦБ РФ.

Газпромбанк и «Дом.РФ» попали под санкции США, следует из обновленного списка на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC, подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций).

Оба банка входят в топ-10 российских кредитных организаций по объему активов: Газпромбанк занимает 3-е место с 18,2 млрд руб., а банк «Дом.РФ» — 9-е место с 3,2 млрд руб. (по подсчетам banki.ru на октябрь 2024 года).

Также под новые американские санкции попали:

GPB Financial Services Limited, GPB International, GPB-DI Holdings Limited — дочерние международные компании Гапромбанка;

«Мир Бизнес Банк» («МБ Банк»), учредителем и единственным акционером которого являлось ОАО «Банк Мелли Иран»;

«Еврофинанс Моснарбанк»;

АО «Вэйбанк»;

ПАО «Витабанк» и др.

Как уточнили в Минфине США, всего сегодня под американские санкции попали более 50 российских банков с международными связями, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских чиновников.

Так, под санкции попали первые зампреды Центробанка РФ Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин, руководитель департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина и глава департамента устойчивости финансовой системы Елизавета Данилова.

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