США ввели санкции против Газпромбанка 21.11.2024, 19:04

Под ограничения попали и первые зампреды ЦБ РФ.

Газпромбанк и «Дом.РФ» попали под санкции США, следует из обновленного списка на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC, подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций).

Оба банка входят в топ-10 российских кредитных организаций по объему активов: Газпромбанк занимает 3-е место с 18,2 млрд руб., а банк «Дом.РФ» — 9-е место с 3,2 млрд руб. (по подсчетам banki.ru на октябрь 2024 года).

Также под новые американские санкции попали:

GPB Financial Services Limited, GPB International, GPB-DI Holdings Limited — дочерние международные компании Гапромбанка;

«Мир Бизнес Банк» («МБ Банк»), учредителем и единственным акционером которого являлось ОАО «Банк Мелли Иран»;

«Еврофинанс Моснарбанк»;

АО «Вэйбанк»;

ПАО «Витабанк» и др.

Как уточнили в Минфине США, всего сегодня под американские санкции попали более 50 российских банков с международными связями, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских чиновников.

Так, под санкции попали первые зампреды Центробанка РФ Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин, руководитель департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина и глава департамента устойчивости финансовой системы Елизавета Данилова.

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com