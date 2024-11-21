США ввели санкции против Газпромбанка
- 21.11.2024, 19:04
Под ограничения попали и первые зампреды ЦБ РФ.
Газпромбанк и «Дом.РФ» попали под санкции США, следует из обновленного списка на сайте Управления по контролю за иностранными активами США (OFAC, подразделение американского Минфина, которое отвечает за правоприменение в области санкций).
Оба банка входят в топ-10 российских кредитных организаций по объему активов: Газпромбанк занимает 3-е место с 18,2 млрд руб., а банк «Дом.РФ» — 9-е место с 3,2 млрд руб. (по подсчетам banki.ru на октябрь 2024 года).
Также под новые американские санкции попали:
GPB Financial Services Limited, GPB International, GPB-DI Holdings Limited — дочерние международные компании Гапромбанка;
«Мир Бизнес Банк» («МБ Банк»), учредителем и единственным акционером которого являлось ОАО «Банк Мелли Иран»;
«Еврофинанс Моснарбанк»;
АО «Вэйбанк»;
ПАО «Витабанк» и др.
Как уточнили в Минфине США, всего сегодня под американские санкции попали более 50 российских банков с международными связями, более 40 российских регистраторов ценных бумаг и 15 российских чиновников.
Так, под санкции попали первые зампреды Центробанка РФ Дмитрий Тулин и Владимир Чистюхин, руководитель департамента национальной платежной системы ЦБ Алла Бакина и глава департамента устойчивости финансовой системы Елизавета Данилова.