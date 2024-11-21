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Лукашенко подписал указ, которым вводят изменения по зарплатам бюджетников

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  • 21.11.2024, 19:16
  • 12,568
Лукашенко подписал указ, которым вводят изменения по зарплатам бюджетников

Работникам он может не понравиться.

В Беларуси вводят изменения по зарплатам работников бюджетных организаций. Это предусмотрено указом Александра Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

По этому указу руководителям бюджетных организаций разрешили утверждать штат работников в меньшем количестве, чем предусмотрено типовым штатным расписанием и нормативной численностью. Но сделать это можно будет через согласование с профсоюзом.

При этом сэкономленные таким образом деньги бюджетным организациям разрешили направлять на индивидуальные доплаты оставшимся работникам — за выполнение дополнительных трудовых обязанностей (с их согласия) по оптимизированным должностям.

Как уточняется, изменение вводят для «повышения заработной платы работников бюджетных организаций с учетом выполняемых ими трудовых обязанностей».

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