Лукашенко подписал указ, которым вводят изменения по зарплатам бюджетников

Лукашенко подписал указ, которым вводят изменения по зарплатам бюджетников14
- 21.11.2024, 19:16
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Работникам он может не понравиться.
В Беларуси вводят изменения по зарплатам работников бюджетных организаций. Это предусмотрено указом Александра Лукашенко, сообщает его пресс-служба.
По этому указу руководителям бюджетных организаций разрешили утверждать штат работников в меньшем количестве, чем предусмотрено типовым штатным расписанием и нормативной численностью. Но сделать это можно будет через согласование с профсоюзом.
При этом сэкономленные таким образом деньги бюджетным организациям разрешили направлять на индивидуальные доплаты оставшимся работникам — за выполнение дополнительных трудовых обязанностей (с их согласия) по оптимизированным должностям.
Как уточняется, изменение вводят для «повышения заработной платы работников бюджетных организаций с учетом выполняемых ими трудовых обязанностей».