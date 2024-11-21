Лукашенко подписал указ, которым вводят изменения по зарплатам бюджетников 14 21.11.2024, 19:16

12,568

Работникам он может не понравиться.

В Беларуси вводят изменения по зарплатам работников бюджетных организаций. Это предусмотрено указом Александра Лукашенко, сообщает его пресс-служба.

По этому указу руководителям бюджетных организаций разрешили утверждать штат работников в меньшем количестве, чем предусмотрено типовым штатным расписанием и нормативной численностью. Но сделать это можно будет через согласование с профсоюзом.

При этом сэкономленные таким образом деньги бюджетным организациям разрешили направлять на индивидуальные доплаты оставшимся работникам — за выполнение дополнительных трудовых обязанностей (с их согласия) по оптимизированным должностям.

Как уточняется, изменение вводят для «повышения заработной платы работников бюджетных организаций с учетом выполняемых ими трудовых обязанностей».

Вы можете поддержать сайт Charter97.org следующим образом: РАСЧЕТНЫЙ МУЛЬТИВАЛЮТНЫЙ СЧЕТ ДЛЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ:



Название банка: Bank Millennium S.A.

Адрес: ul. Stanislawa Zaryna, 2A, 02-593, Warszawa

IBAN: PL97116022020000000216711123

SWIFT: BIGBPLPW

Название владельца счета: Fundacja “KARTA ‘97”

Назначение платежа: Darowizna na cele statutowe



Связаться с нами можно по адресу charter97@gmail.com