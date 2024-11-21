Путин подтвердил успешную атаку ВСУ Storm Shadow, ATACMS и HIMARS по территории РФ

Путин подтвердил успешную атаку ВСУ Storm Shadow, ATACMS и HIMARS по территории РФ1
- 21.11.2024, 20:59
Диктатор заявил, что ВСУ ударили по военным объектам на территории Брянской и Курской областей.
При ударе западными ракетами по Курской области есть погибшие, сообщил диктатор РФ Владимир Путин во время видеообращения.
Диктатор рассказал, что по военным объектам на территории Брянской и Курской областей были нанесены удары: 19 ноября американскими ракетами ATACMS, а 21 ноября — британскими Storm Shadow и американскими HIMARS.
«В Курской области нападение было совершено на один из командных пунктов нашей группировки «Север». В результате атаки и противовоздушного боя есть, к сожалению, пострадавшие, погибшие, и раненные из числа личного состава подразделений внешней охраны объекта и обслуживающего персонала», — сказал Путин.